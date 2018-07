Was soll das sein

Mexiko-Stadt. Der designierte mexikanische Präsident will künftig auf einen Großteil seines ihm als Staatsoberhaupt zustehenden Gehalts verzichten. Er werde ab seinem Amtsantritt im Dezember monatlich 108 000 Pesos (etwa 4900 Euro) verdienen, erklärte Andrés Manuel López Obrador am Sonntag in Mexiko-Stadt. Das seien rund 40 Prozent des Gehalts seines Vorgängers, Amtsinhaber Enrique Peña Nieto, sagte der Linkspolitiker, der unter dem Kurznamen AMLO bekannt ist.

Die Kürzung des Präsidentenverdiensts ist Teil von AMLOs Plan, die Kosten der Bürokratie in dem lateinamerikanischen Land zu verringern. Der 64-Jährige hat auch sich den Kampf gegen die Korruption in Mexiko auf die Fahne geschrieben. dpa/nd