Madrid. In Spanien gibt es weiter Streit um die von der neuen Sozialistenregierung geplante Umbettung der Gebeine des Diktators Francisco Franco (1892-1975). Nachdem zunächst geplant war, die Exhumierung noch in diesem Monat vorzunehmen, rückt die Aktion inzwischen offenbar in immer weitere Ferne. Zunächst müsse noch die rechtliche Grundlage in Form eines Gesetzes geschaffen werden, was das komplexeste Problem darstelle, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press am Montag Regierungssprecherin Isabel Celaá. Am Sonntag hatten Tausende Anhänger des Diktators vor dessen monumentalem Mausoleum im Tal der Gefallenen nördlich von Madrid gegen die Verlegung protestiert. dpa/nd