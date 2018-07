Damaskus. Bei einem mutmaßlich von Israel verübten Angriff auf Militärstellungen der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten in der nördlichen Provinz Aleppo sind nach Angaben ausländischer Medien in der Nacht zum Montag mindestens neun Bewaffnete getötet worden. Auch Iraner hätten sich auf dem Stützpunkt beim Militärflughafen Neirab befunden, dem Ziel der Angriffe. Nach Berichten syrischer Medien beschoss die israelische Armee am Sonntagabend eine Stellung nördlich des Militärflughafens mit Raketen, richtete dabei aber lediglich Sachschaden an. Die israelische Armee verweigerte eine Stellungnahme. AFP/nd