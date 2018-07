Senftenberg. Weil er eine schwangere Frau aus der Türkei und ein fünfjähriges Kind angegriffen hat, muss sich ein 19-Jähriger an diesem Dienstag vor dem Amtsgericht Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) verantworten. Dem Mann aus Großräschen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte der Verein Opferperspektive in Potsdam mit. Am 25. August 2017 soll der damals 18-Jährige insgesamt vier Frauen und deren Kinder auf einem Spielplatz in Großräschen rassistisch beleidigt und angegriffen haben. Dabei soll er der Schwangeren in den Bauch getreten haben. Das Kind der zum Tatzeitpunkt 24-jährigen Frau sei Ende 2017 zur Welt gekommen, sagte Anne Brügmann von der Opferperspektive am Montag in Potsdam. Bei dem Angriff sei auf dem Spielplatz zudem eine der anwesenden Frauen von einer Plastikwasserflasche getroffen worden. Eines der zwölf Kinder haben einen Tritt in den Rücken erlitten. Der Mann sei zur Tatzeit betrunken gewesen, er habe mehr als 2,4 Promille Alkohol im Blut gehabt. epd/nd