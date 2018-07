Osnabrück. Die Universität Osnabrück (Niedersachsen) beendet die Weiterbildung von Imamen in Niederachsen. Das Projekt laufe nach acht Jahren Ende September aus, sagte der Direktor des Instituts für Islamische Theologie, Bülent Ucar, am Montag dem epd. Damit gebe es in ganz Deutschland für die Islamischen Theologen nach der akademischen Ausbildung keine Möglichkeit der praktischen Weiterbildung für den Dienst in den Gemeinden mehr. Ucar unterstrich, dass die 2010 begonnene Weiterbildung stets nur als Provisorium geplant gewesen sei. »Nun sind die Drittmittel aufgebraucht, und das Projekt wird automatisch beendet.« Mit der bundesweit beachteten Weiterbildung sei in Niedersachsen Pionierarbeit geleistet worden, betonte der Professor. »Diese Arbeit muss nun von anderen fortgesetzt werden.« Am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück wurden rund 150 Imame weitergebildet. epd/nd