Ach, das liebe Kleingeld Foto: iStock

In keinem anderen Land der Eurozone tragen die Menschen wohl so viele Geldscheine und Münzen mit sich herum wie bei uns. Durchschnittlich genau 103 Euro haben Bundesbürger im Portemonnaie, ergab eine Studie der Europäischen Zentralbank (EZB).

Trotz Kreditkarte und neuerer Verfahren wie kontaktlosem Bezahlen ist Bargeld nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel geblieben, aller Debatten um seine Abschaffung zum Trotz. Laut Bankenverband BdB werden in der Eurozone über 80 Prozent aller Transaktionen bar beglichen.

Wohin mit den Münzen?

Problematisch wird es, wenn sich kleine Münzen anhäufen. Dazu tragen die Preisstrategien der Einzelhändler bei, mit Preisen von 99 oder 98 Cent oder »krumme« Beträge, wenn man im Café bezahlt. Gefühlt sammeln sich in der Geldbörse immer mehr Münzen an, als man wieder ausgibt.

Ich sammle den Überschuss in einer alten Flasche. So kommen nach einigen Monaten immer Beträge von bis zu 50 Euro zusammen - in kleinen Münzen im Wert von 1, 2 und 5 Cent. Meine örtliche Sparkasse tauscht dieses Geld anstandslos in Scheine um, und das kostenlos.

Das ist allerdings mittlerweile keineswegs selbstverständlich und umstritten. Die BB Bank in Karlsruhe hat von Kunden eine Gebühr von 7,50 Euro für Bareinzahlungen auf ein Konto bei ihr verlangt. Einer Kundin war das nicht geheuer und sie wandte sich an die Verbraucherzen-trale. Diese forderte die Bank auf, die Klausel in ihrem Preisverzeichnis nicht mehr zu verwenden. Die Bank weigerte sich. Es kam zum Prozess.

Das Landgericht Karlsruhe (Az. 10 O 222/17) entschied, dass das vereinbarte Entgelt zur Erfüllung vertraglicher Pflichten nicht über die Kosten hinausgehen dürfe, die dem Unternehmen dadurch tatsächlich entstehen. Die Klausel habe mit dem bislang gewählten Entgelt gegen das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) verstoßen (§ 312a Abs. 4 Nr. 2 BGB).

Kosten für Geldwäsche

Doch damit ist die Gebühr für das Einzahlen von Münzen nicht vom Tisch. Unabhängig von einem möglichen Berufungsverfahren reicht die Wirkung eines Landgerichtsurteils kaum über den örtlichen Landkreis hinaus. Letztlich erlaubt das Bürgerliche Gesetzbuch Entgelte, welche außergewöhnliche Kosten abdecken, die durch ein bestimmtes Zahlungsmittel (hier die Münzen) entstehen.

Juristen halten die Rechtslage für offen. 1996 hatte der Bundesgerichtshof die Banken verpflichtet, mindestens fünf Ein- und Auszahlungen von Bargeld kostenlos vorzunehmen. Die Rechtsgrundlage hat sich jedoch seither durch zwei EU-Zahlungsdienstrichtlinien verändert. Die zweite wurde erst im vergangenen Jahr in Deutschland rechtskräftig.

Außerdem wurden die Regeln im Kampf gegen Geldwäsche wiederholt gehärtet, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und die Finanzierung von Terroristen zu erschweren.

Durch eine Verordnung der Bundesbank sind Banken zudem verpflichtet, Bargeld nicht einfach entgegenzunehmen, sondern es zu prüfen. So soll Fälschern das Handwerk gelegt werden. Seit dem 1. Januar 2015 sind Kreditinstitute verpflichtet, neben Banknoten auch jede Münze auf Echtheit zu überprüfen.

Eine solche Prüfung von Münzen kann teuer sein. Eine mittelgroße Sparkasse beziffert die Kosten für die Hartgeldannahme auf mehrere hunderttausend Euro im Jahr.

»Im schlimmsten Fall weigerten sich einige Institute schlicht, die Münzen anzunehmen, auch wenn diese auf das eigene Konto eingezahlt werden sollten«, hat der Infodienst Zahlungsverkehrsfragen.de festgestellt. Den reinen Tausch in Scheine verweigerten noch mehr Institute. Bei einem Einzahlbetrag von 40,50 Euro wurden danach in der Spitze 10,50 Euro an Gebühren verlangt.

Die Rechtsunsicherheit bleibt groß, solange der Bundesgerichtshof kein umfassendes Urteil gefällt hat. Oder der Gesetzgeber aktiv wird. Verbrauchern bleibt da nur der Preisvergleich oder ein kulantes Geldinstitut.

Es gibt große Unterschiede. Manche Banken und Sparkassen akzeptieren nur fertig gerollte Geldmünzen, andere lehnen Rollen ab. Kinder und Jugendliche werden meistens ungeschoren gelassen. Für alle Kunden gilt dies am Weltspartag - der ist allerdings erst wieder im Oktober.

Einige Institute besitzen inzwischen auch Geldautomaten mit Münzfach, die Hartgeld annehmen. Für Kunden ist dies meist umsonst.

In vielen großen Städten können bei den Niederlassungen der Bundesbank Münzen unentgeltlich in Scheine »umgewechselt« - so der Fachterminus - werden. Und das unbegrenzt. »Die Bundesbank ermöglicht grundsätzlich jeder Person die Umwechslung von Euro-Münzen in Euro-Banknoten«, heißt es in der Niederlassung Hamburg. Oder nutzen Sie den nächsten Einkaufsbummel. Allerdings, Handel, Restaurants, Hotels und Tankstellen sind gesetzlich nur verpflichtet, bis zu 50 Münzen auf einmal anzunehmen.

Als Alternative bietet sich an, das Kleingeld zu spenden: In vielen Geschäften warten Spendendosen für den guten Zweck auf Sie.