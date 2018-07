Was soll das sein

Nordrhein-Westfalen setzt sich dafür ein, Ehrenamtliche steuerlich zu entlasten. Die Pauschbeträge für jene, die im Ehrenamt bei Pflege, Gesundheit und in der Familie tätig sind, sollen sich erheblich erhöhen. Die Initiative soll bereits in der nächsten Sitzungswoche des Bundesrats eingebracht werden. Insgesamt gehe es um steuerliche Entlastungen in einem Volumen von mehr als 800 Millionen Euro pro Jahr.

Das Bundesfinanzministerium zeigt sich offen für den NRW-Vorschlag zu steuerlichen Erleichterungen für Ehrenamtliche. Man nehme die Ankündigung einer Bundesratsinitiative mit Interesse zur Kenntnis, so ein Ministeriumssprecher.

Auch die Bundesregierung sei der Ansicht, dass das ehrenamtliche Engagement große Anerkennung verdiene. Der Regierungssprecher verwies auf den Koalitionsvertrag, der zur Stärkung des Ehrenamts auch steuerliche Entlastungen für freiwillig Engagierte vorsieht. epd/nd