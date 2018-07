Geht es dann an die Finanzierung, sollten Fördermöglichkeiten ausgelotet werden. So gibt es unter www.bausparkassen.de Informationen, wie sich die Kreditschuld mit Hilfe des sogenannten Wohn-Riesters mindern lässt. Unter www.test.de findet man Tipps für günstige Finanzierungen und unter www.kfw.de aktuelle Förderprogramme etwa zur Energieeffizienz. Möglicherweise unterstützen auch die jeweilige Kommune oder das Bundesland den Hausbau.

Überhaupt lohnt ein intensives Vordenken. Das Haus als vielschichtiger Verbund von Materialien und Technologien funktioniert am besten, wenn alles aufeinander abgestimmt ist. Hat das Bauen erst einmal begonnen, sind Änderungen meist mit viel Zeit und Geld verbunden. Recherchen im Internet und der Besuch von Musterhäusern können helfen, sich über Kostenrahmen und Sparvarianten rechtzeitig klar zu werden.

Aber wo bleiben Raumklima und Individualität? Auch dafür gibt es Lösungen. Etwa mit Hilfe des einheimischen Rohstoffes Holz. Dieser ist nicht nur ökologisch, sondern bietet preiswerte Varianten in Sachen Hausbau. Baukastensysteme lassen zudem Platz für individuelle Wünsche und Lösungen. So kann ein Dachausbau vorgeplant, aber später realisiert werden. Sparen lässt sich mit einer ökonomischen Bauweise. Das bedeutet, das Haus sollte möglichst kompakt sein. Extras wie Erker oder Gauben verursachen zusätzliche Kosten und belasten später die Energiebilanz.

Vielleicht findet sich eine Antwort in der Art und Weise, wie das Haus gebaut wird. Ein hoher Vorfertigungsgrad hilft Kosten sparen. Eine Haushülle aufzustellen erfordert weniger Leute und weniger Zeit als das Mauern von Stein auf Stein.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!