Foto: dpa/Armin Weigel

Berlin. Die Anzahl der von Beschäftigten in Anspruch genommenen medizinischen Reha-Leistungen wie Kuren ist einem Bericht zufolge in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Fünftel gestiegen. Das schreiben die Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund. Im Jahr 2007 waren es demnach 900.000 Fälle, 2017 bereits 1.074.000 Fälle. Dem Bericht zufolge führte die Rentenversicherung den Anstieg vor allem auf die demografische Entwicklung zurück. Die Generation der Babyboomer komme verstärkt in ein Alter, in dem Reha-Leistungen häufiger notwendig würden. dpa/nd

