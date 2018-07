Kabul. Spezialkräfte haben in der afghanischen Provinz Helmand 45 Menschen aus einem Gefängnis der Taliban befreit. Unter ihnen seien 15 Polizisten, vier Armeeangehörige, zwei Ärzte und eine Gruppe örtlicher Einwohner, sagte der Sprecher der Eliteeinheit, Dschawid Salim, gegenüber dpa am Dienstag. Die Gefangenen hatten aus unterschiedlichen Gründen eingesessen. Ihnen sei unter anderem Spionage für die afghanischen Streitkräfte vorgeworfen worden, sagte Salim. Helmand wird zu 80 Prozent von Taliban kontrolliert. dpa/nd

