Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat wegen der teils hohen Nitratbelastung im Grundwasser Klage gegen die Bundesrepublik eingereicht. In der EU habe nur Malta mehr Nitrat im Grundwasser, kritisierte die DUH am Dienstag. Mit der Klage prangere sie das »Versagen der deutschen Politik« an und fordere einen besseren Schutz des Grund- und Trinkwassers. Die 2017 verschärfte Düngeverordnung sei »ungeeignet«, die hohe Nitratbelastung ausreichend zu reduzieren, erklärte die DUH. Der EU-Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter werde immer noch an knapp einem Drittel der Messstationen teilweise deutlich überschritten. Die DUH fordere daher eine Überarbeitung des Düngerechts. AFP/nd