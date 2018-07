Wie man ihn kennt, kämpferisch und siegesgewiss: Nelson Mandela auf einer Wahlveranstaltung im Januar 1994 in Rustenburg, Westtransvaal Foto: AFP/Walter Dhladhla

Beim Auftakt der Jubiläumsfeiern im Staatstheater Pretoria erinnerten Lieder an den Befreiungskampf. 1987, als Mandela im Apartheid-Südafrika noch in lebenslanger Haft saß, trug die Jazzlegende Hugh Masekela in Harare im benachbarten Simbabwe den leidenschaftlichen Song »Nelson Mandela - bring him back home to Soweto« gleich einem Weckruf vor.

Nur drei Jahre später verfolgte die Welt am Bildschirm, wie Nelson Mandela mit etwas steifem Gang, aber aufrecht aus dem Gefängnis hinaus in die Freiheit trat. Seiner Freilassung folgte bald darauf das Ende der Apartheid. Südafrikas Befreiungskampf, unterstützt durch breite internationale Solidarität, war letztendlich erfolgreich.

Bereits während der Haft, noch von der Außenwelt isoliert - nicht einmal Bilder von ihm waren erlaubt -, wurde Mandela, im Volk oft liebevoll »Tata« (Vater) genannt zur Legende. Selbst seine Gegner mussten ihn als Führungspersönlichkeit respektieren. Er widers...