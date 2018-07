Was soll das sein

Braunschweig. Im Abgas-Skandal bei Volkswagen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig angekündigt, wichtige Ermittlungsakten an die Anwälte der beschuldigten Manager zu verschicken. Er gehe davon aus, dass das Material »heute auf den Postweg« gehe, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe am Dienstag. Ursprünglich war dieser Schritt frühestens für Anfang August erwartet worden. Die Unterlagen betreffen 39 Beschuldigte im Fall der Software-Manipulationen beim Stickstoffdioxid-Ausstoß, in drei Fällen geht es um Marktmanipulation. Die Anklagebehörde ermittelt unter anderem gegen Ex-VW-Konzernchef Martin Winterkorn, den neuen Konzernchef Herbert Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch. dpa/nd