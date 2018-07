Köln. Kinderärzte fordern ein Werbeverbot für »Dickmacher-Lebensmittel«. Frühes Übergewicht bei Kindern führe zu chronischen Krankheiten wie Adipositas und Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, orthopädischen Problemen und Karies, erklärte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte am Dienstag in Köln. Mit Blick auf eine Studie australischer Forscher, wonach schon kurze Werbespots Kinder dazu verleiten, mehr Kalorien zu sich zu nehmen, appellierten die Fachärzte an die Politik, Eltern mit diesem Problem nicht länger alleinzulassen. epd/nd