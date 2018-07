Wirtschaftsvertreter wollen 4,5 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Züge bis 2030

Aber auch der Senat blieb viel zu lange untätig. Längst hätte er dafür sorgen können, dass notwendige Infrastrukturausbauten wie zusätzliche Gleise und eine bessere Signaltechnik für dichteren Verkehr auf den Weg gebracht werden. Die Ringbahn im Westteil Berlins ist technisch genau auf dem Stand, wie sie noch vor dem Mauerfall vom West-Berliner Senat geplant wurde. Damals wagte man von so einem dichten Takt noch nicht zu träumen. Verkehrspolitisch ist die Mauerstadt Berlin noch längst nicht überwunden.

Dass die angestaute Aggression sich auch mal etwas hysterisch Luft macht, zeigte der vorab bekanntgewordene Plan der Qualitätsoffensive, einige verspätete Ringbahnen an zwei Bahnhöfen durchfahren zu lassen, damit sie wieder in den Fahrplan kommen. Das wäre tatsächlich eine Verbesserung im Vergleich zum jetzigen Zustand gewesen, wo die Züge einfach eine Ringrunde aussetzen. Da schaltete sich dann gleich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ein. Und die S-Bahn zog zurück.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die EU will ihre Handelsbeziehungen zu Afrika neu regeln. Mit Partnerschaft hat das nichts zu tun, meint Jörg Goldberg

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!