Istanbul. Wegen der Verbreitung einer kritischen Karikatur wird dem türkischen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu Beleidigung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vorgeworfen. Außerdem muss er in einem anderen Fall eine Entschädigung von umgerechnet rund 64 000 Euro an Erdogan und dessen Familie zahlen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete. dpa/nd