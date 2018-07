München. Bayerns neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim wird mit einer Kapitaleinlage des Freistaats in Höhe von 500 Millionen Euro ausgestattet. »Davon stehen uns ab sofort 50 Millionen Euro als Stammkapital zur Verfügung«, sagte Bayerns Bauministerin Ilse Aigner (CSU) am Mittwoch in München. Den Rest will Aigner in Form von Geldmitteln und Grundstücken schrittweise in das Unternehmen einbringen. »Mit einem Beitrag dieser Größenordnung kann man Großes entstehen lassen.« Ziel der Gesellschaft ist der Bau von 10 000 preisgünstigen Wohnungen bis 2025. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für den Freistaat das Ziel von 500 000 neuen Wohnungen bis zum Jahr 2025 ausgegeben. Ein Schwerpunkt des Wohnpakets soll die Landeshauptstadt sein. dpa/nd