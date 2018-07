Die Tarifbindung in Sachsen ist im Bundesvergleich sehr schwach ausgeprägt: In Sachsen hat weniger als jeder dritte Beschäftigte (31 Prozent) einen Arbeitsplatz, für den ein Branchentarifvertrag gilt. Das ist laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sowohl deutlich unter dem bundesdeutschen (47 Prozent) als auch unter dem ostdeutschen Schnitt (34 Prozent). dpa/nd

Die Mittelstandsrichtlinie sieht seit einer vor rund zwei Monaten in Kraft getretenen Weiterentwicklung einen Bonus von zehn Prozent vor, wenn Firmen nach Tarif oder tarifgleich bezahlen. Bei der unter die Richtlinie fallenden Einzelrichtlinie »Markteinführung innovativer Produkte« gibt es bislang laut Wirtschaftsministerium acht Antragsteller, bei der Einzelrichtlinie »E-Business« sind es 18. Das diese bewilligt werden können, bedeute das aber noch nicht. Für eine abschließende Bewertung sei es hier noch zu früh.

Die GRW-RIGA gibt es seit dem Jahr 1991 - die Mittel kommen laut der Sprecherin der Sächsischen Aufbaubank jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land. Zwischen Mitte 2016 bis Mitte 2018 wurden darüber circa 340 Millionen Euro an Zuschüssen gezahlt.

Nach dem Programm können laut Aufbaubank-Sprecherin nur diejenigen Firmen die Fördermittel zur Sicherung von Dauerarbeitsplätzen komplett in Anspruch nehmen, die nach Tarif oder tarifgleich bezahlen. Alle anderen müssen einen Abschlag von fünf Prozent hinnehmen.

Dresden. Wer seine Mitarbeiter nach Tarif oder tarifgleich bezahlt, kann bei zwei wichtigen Förderprogrammen in Sachsen einen finanziellen Vorteil bekommen. Unternehmen nutzen ihn bislang aber kaum, wie aus Zahlen des sächsischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Über den Vorteil will die sächsische Politik einen Anreiz für Firmen schaffen, nach Tarif oder tarifgleich zu bezahlen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Sachsen-Anhalt: Bedarf an Wasser verdoppelt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!