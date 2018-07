Fotogen, aber instabil: die Kreideküste im Norden von Rügen Foto: dpa

Die Kreidefelsen auf der Insel Rügen haben schon Caspar David Friedrich fasziniert und ihn zu einem seiner bekanntesten Gemälde inspiriert. Und nach wie vor zählen die imposanten Gebilde zu den beliebtesten touristischen Zielen in Mecklenburg-Vorpommern, ganz besonders gilt dies für den »Königsstuhl«. Wird auf seiner Höhe nun bald eine an Seilen »schwebende« Aussichtsplattform gebaut?

Nach Ansicht ihrer Befürworter ist sie nötig, weil der bisherige Weg auf den Felsen irgendwann nicht mehr begehbar sein wird. Die Gegner des Projekts meinen, das einer Hängebrücke ähnelnde Konstrukt werde den Anblick des Königsstuhls verschandeln und dessen Stabilität gefährden. Nun können die etwa 6000 abstimmungsberechtigten Einwohner der Stadt bis zum 30. Oktober per Brief über das Bauvorhaben abstimmen, wie Bürgermeister Frank Kracht (parteilos) am Mittwoch sagte.

Den Weg dazu hat am Dienstag die Mehrheit der Stadtvertretung von Sassnitz fre...