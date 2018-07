Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Brüssel. Google wird die Rekord-Wettbewerbstrafe der EU-Kommission im Zusammenhang mit seinem Geschäftsmodell beim Smartphone-System Android anfechten. Das kündigte ein Sprecher des Internet-Riesen am Mittwoch in Brüssel an. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte zuvor eine Strafe von 4,34 Milliarden Euro verhängt, weil Google seine marktbeherrschende Position missbraucht habe. Google konterte, Android habe für mehr Auswahl im Smartphone-Geschäft gesorgt.

Android ist das weltweit meistgenutzte Betriebssystem für Smartphones. Die Software läuft in Europa laut Marktforschern auf rund 80 Prozent der derzeit verkauften Computer-Telefone.

Die EU-Kommission wirft Google vor, Herstellern von Android-Smartphones und Tablets sowie Betreibern von Mobilfunknetzen »seit 2011 rechtswidrige Einschränkungen auferlegt« zu haben. Ziel sei es gewesen, die »beherrschende Stellung« bei Internet-Suchdiensten zu festigen. dpa/nd Seite 9