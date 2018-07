Was soll das sein

Die größten Aufreger und die beliebtesten Filme der Berlinale verpasst? Beim »Berlinale Sommer-Spotlight« können Filmfans die noch nicht im Kino angelaufenen Highlights des Festivals jetzt noch einmal erleben. Im Freiluftkino Friedrichshain gibt es von Donnerstag bis Sonntag (19. bis 22. Juli) Festivalkino unter dem Sternenhimmel.

Los geht es zum Auftakt mit dem umstrittenen diesjährigen Berlinale-Gewinner »Touch Me Not«. Die rumänische Regisseurin Adina Pintilie erforscht in ihrem sehr expliziten, halbdokumentarischen Film die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität. Berlinale-Direktor Dieter Kosslick wird den Gewinnerfilm dem Publikum präsentieren, wie das Festival mitteilte.

Im Freiluftkino wird außerdem die im Berlinale-Forum uraufgeführte Dokumentation »Waldheims Walzer« gezeigt. Regisseurin Ruth Beckermann erzählt darin von der Debatte um die Rolle des österreichischen Politikers Kurt Waldheim in der Nazi-Zeit. In Wolfgang Fischers »Styx« aus dem Berlinale-Panorama geht es um eine Ärztin, die in ihrem Segel-Urlaub vor Gibraltar mit dem Elend von Geflüchteten konfrontiert wird.

Ebenfalls bei der Sommer-Berlinale zu sehen: »Cobain« aus der Festivalreihe Generation 14plus. In der Mutter-Sohn-Geschichte der Niederländerin Nanouk Leopold geht es um einen Jugendlichen, der auf der Suche nach seiner drogenabhängigen Mutter ist.

Die nächste Berlinale findet vom 7. bis 17. Februar 2019 statt. Dann wird Dieter Kosslick zum letzten Mal als Festivaldirektor auf dem roten Teppich stehen. dpa/nd