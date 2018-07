Die Senatsverwaltung für Kultur vergibt auch im Jahr 2019 Mittel für Literaturprojekte. Gefördert werden in Berlin stattfindende literarische Vorhaben, die sich durch innovative Ansätze und eine einfallsreiche Präsentation bei der Vermittlung belletristischer Gegenwartsliteratur auszeichnen. Bewerben können sich in Berlin ansässige Literaturvermittler, Vereine, Organisationen und Initiativen von Autorinnen und Autoren. Für ein Projekt können bis zu 10 000 Euro beantragt werden. nd

Nähere Informationen: 030/90 22 85 36