In Pankow ist am Dienstag eine mit einem Tschador bekleidete Frau fremdenfeindlich beleidigt worden. Nach den Schilderungen der 49-Jährigen wurde sie auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Damerowstraße von zwei älteren Damen fremdenfeindlich beschimpft, teilte die Polizei mit. Sie erstattete Anzeige. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Ein Tschador ist ein langer, den Kopf und teilweise das Gesicht und den Körper bedeckender Schleier. epd/dpa