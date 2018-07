Hahn. Von den Streiks von Ryanair-Flugbegleitern in der kommenden Woche sind möglicherweise auch Flüge von und nach Frankfurt-Hahn betroffen. Die Fluggesellschaft hat für Mittwoch und Donnerstag jeweils 300 Flüge abgesagt, weil Personal in Spanien, Portugal und Belgien gegen niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen streikt. Details darüber, welche Flüge genau betroffen sind, wollte die Billigfluggesellschaft nicht nennen. Die rund 100 000 betroffenen Passagiere hat Ryanair nach eigenen Angaben per Mail oder SMS informiert und ihnen Umbuchungen oder Erstattungen angeboten. An diesem Freitag streiken zudem irische Piloten. dpa/nd