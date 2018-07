Was soll das sein

Frankfurt a.M. Die lange verfeindeten Länder Äthiopien und Eritrea setzen ihre Annäherung fort. Nach rund 20 Jahren gibt es wieder diplomatische Beziehungen zwischen den beiden ostafrikanische Staaten. Die äthiopische Regierung hat den Diplomaten Redwan Hussein zum Botschafter in Eritrea ernannt, wie der staatliche äthiopische Rundfunk am Donnerstag berichtete.

Eritrea ist erst seit 1993 von Äthiopien unabhängig. Von 1998 bis 2000 führten beide Staaten Krieg gegeneinander, in dem mehr als 70 000 Menschen getötet wurden. Erst Anfang Juli in diesem Jahr wurde der Kriegszustand offiziell für beendet erklärt. epd/nd