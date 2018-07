Die sterblichen Überreste von deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs werden weiterhin, wie hier 2010, auf den Friedhof in Ysselsteyn umgebettet. Foto: EPA/Marcel van Hoorn

Ein Vertreter der Bundesregierung gedenkt jedes Jahr bei der Feierstunde am 20. Juli im Berliner Bendler-Block, dem ehemaligen Sitz des Oberkommandos der Wehrmacht, der mutigen Frauen und Männer des 20. Juli 1944. Diesmal ist es Außenminister Heiko Maas. An einem weniger bekannten Ort zeigt die Bundeswehr, welches Traditionsverständnis sie in Wirklichkeit pflegt. Im Rahmen einer »sportlichen Veranstaltung« der NATO, einem Vier-Tages-Marsch nach Nimwegen (Nijmegen) in den Niederlanden, nutzten die deutschen Einheiten erneut die Gelegenheit, auf dem größten Soldatenfriedhof der Niederlande, in Ysselsteyn, der dort in den letzten Kriegswochen verstorbenen Kameraden zu gedenken - und zwar am Vortag der Erinnerung an die Hitlerattentäter um Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man ignoriert, wer zu den dort liegenden 31.000 Toten gehört. Natürlich sind es vor allem Wehrmachtssoldaten, die bis Fünf n...