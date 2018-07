Der 27. Januar wurde 2005 von der UNO zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. In Deutschland ist der Tag bereits seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag. Jährlich gibt es eine Gedenkstunde im Bundestag. An öffentlichen Gebäuden wird an dem Tag Trauerbeflaggung gehisst. Als Jahrestag bezieht sich das Datum auf den 27. Januar 1945. An dem Tag befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Organisationen wie das Internationale Auschwitz Komitee sehen den Gedenktag auch als starkes Zeichen gegen aktuelle Formen von Antisemitismus.

8. März

Die Idee, den Internationalen Frauentag am 8. März zum Feiertag in der Hauptstadt zu machen, stammt von der Berliner SPD-Vize-Vorsitzenden Iris Spranger. »Der 8. März steht weltweit für Respekt gegenüber Frauen und die Anerkennung ihrer Leistungen und Aufopferungen«, sagt Spranger. Auf der Kampagnenwebsite »Change.org« hat die Sozialdemokratin eine Petition »Frauentag zum Feiertag« gestartet. Schon knapp 24 000 Menschen haben unterschrieben. Der 8. März entstand als Kampftag für Gleichberechtigung und Wahlrecht für Frauen durch sozialistische Gruppierungen zur Zeit des Ersten Weltkriegs.

18. März

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich für den 18. März als neuen gesetzlichen Feiertag ausgesprochen. Er fände es »reizvoll«, an diesem Tag den Beginn der liberal-bürgerlichen Märzrevolution von 1848/49 in Berlin zu würdigen, wie Müller der » Berliner Morgenpost« sagte. Nach den revolutionären Umbrüchen gegen die Monarchie in Frankreich im Frühjahr 1848 schwappte die Welle des Aufstands in die Staaten des Deutschen Bundes. Die Revolutionäre forderten auch in Preußen politische Freiheiten und nationale Unabhängigkeit. 1848 gilt als die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland.

8. Mai

Die LINKE fordert als neuen gesetzlichen Feiertag den 8. Mai. »Es ist der Tag der Befreiung, ein Tag, an dem man Erinnerung in seiner ganzen Breite organisieren kann«, sagt die Berliner LINKEN-Vorsitzende Katina Schubert. Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Der 8. Mai ist als Tag der Befreiung in vielen Ländern gesetzlicher Feiertag. So zum Beispiel in Frankreich, Tschechien und der Slowakei. In Russland wird wie früher in der Sowjetunion der 9. Mai als Tag des Sieges als arbeitsfreier Tag begangenen.

17. Juni

Der 17. Juni ist der Tag des Arbeiteraufstandes in der DDR. Um den 17. Juni 1953 kam es zu einer Welle zunächst gegen Normerhöhungen, dann gegen das SED-Regime gerichtete Streiks, Demonstrationen und Proteste. Die Sowjetarmee schlug den Aufstand nieder, 34 Menschen starben. An dem Datum hatten die Bürger in der alten Bundesrepublik von 1953 bis 1990 schon einmal frei. Der Feiertag wurde nach der Wiedervereinigung vom 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit abgelöst. Bevor sich Michael Müller für den 18. März als seinen Favoriten ausgesprochen hatte, hatte er auch den 17. Juni als Möglichkeit ins Gespräch gebracht.

31. Oktober

Die AfD hatte im vergangenen Jahr den Reformationstag am 31. Oktober als möglichen gesetzlichen Feiertag vorgeschlagen. Auch der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, hat wiederholt für den Reformationstag als einen »Feiertag für alle« plädiert. Hamburg und Niedersachsen hatten den Reformationstag erst vor kurzem zum neuen Feiertag erklärt. In Brandenburg ist der 31. Oktober bereits seit längerem arbeitsfrei. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg 95 Thesen zu den Missständen der damaligen Kirche. Der Tag markiert die Entstehung der Evangelischen Kirche.