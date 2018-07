Peking. Nach drei Jahren ohne ein Lebenszeichen hat die Frau des Bürgerrechtsanwalt Wang Quanzhang erstmals Nachricht von ihrem inhaftierten Mann erhalten. »Ich weiß endlich, dass er noch lebt und geistig und körperlich in einem normalen Zustand ist«, teilte Li Wenzu in einer Erklärung mit, die eine Freundin am Donnerstag über das chinesische soziale Netzwerk Weibo verbreitete. Der Anwalt Liu Weiguo habe ihren Mann erstmals in Haft in der Stadt Tianjin eine Autostunde von Peking entfernt besuchen dürfen. Wang wurde im Juli 2015 festgenommen wurden und galt seit damals als verschwunden. dpa/nd