Spezialdrohnen sollen eines Tages Schlaglöcher auf der Straße reparieren. Daran arbeiten Wissenschaftler der University of Leeds (Großbritannien). Die Drohnen sollen Straßenschäden mit Hilfe von Kameras automatisch finden und mit einer Art 3D-Drucker gleich beheben. Die Forscher des Projekts »Erkennen und Flicken« wollen dabei diskrete und preisgünstige Alternativen zu aufwendigen Straßenbauarbeiten schaffen. Noch ist die Technik aber mehr ein Konzept, auch wenn bereits eine Drohne vorgestellt wurde. Die Drohnen sind nur ein Teil eines größeren Programms, das Städten helfen soll, sich selbst zu reparieren. dpa/nd

