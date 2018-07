Was soll das sein

In Südafrika ist das bisher größte und stärkste Radioteleskop der südlichen Hemisphäre eingeweiht worden. Damit können Forscher einen besonders detailreichen Blick auf die Milchstraße erhaschen. Dank der Meerkat genannten Anlage sind schärfere Bilder von Objekten möglich, die Tausende Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Das 2012 begonnene und etwa 280 Millionen Euro teure Projekt in der Halbwüste Karoo in der Provinz Nordkap besteht aus 64 tellerförmigen Antennen mit einem Durchmesser von je 13,5 Metern. »Die Anlage ist ein riesiger Schritt für uns bei der Erforschung des Weltalls«, sagte der technische Leiter Justin Jonas. dpa/nd