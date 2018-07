Was soll das sein

Beratungsstellen. Wer mit einer Beeinträchtigung studieren möchte, kann sich vorab an verschiedenen Stellen beraten lassen. Auch online finden sich diverse Angebote. Zu den bekanntesten zählt studentenwerke.de. Eine übersichtlich gestaltete Website und direkte Ansprache führen Interessenten durch verschiedene Fragestellungen, wie zum Beispiel, ob man selbst Anspruch auf Nachteilsausgleich habe. Neben dem Hinweis zum Seminar »Berufseinstieg mit Behinderungen und chronischen Krankheiten« findet man auf der Webseite auch die HRK-Empfehlung »Eine Hochschule für alle« oder das Handbuch »Studium und Behinderung«.

Parteilich, differenziert und umfassend berät das Portal studies-online.de beeinträchtigte Studierende. So wird im Hinblick auf die Versorgung durch die gewünschte Universität auf eine »richtige Wahl« des Studiums hingewiesen und werden weiterführende Links angeboten. Finanzierung, Studienplatzvergabe oder Studienassistenz sind weitere Themen, in die man problemlos eingeführt wird. Für einen schnellen Überblick bietet sich auch die Seite bildungsserver.de an. tgn