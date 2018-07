Potsdam. Ein 27-jähriger Insasse des Brandenburger Maßregelvollzugs befindet sich seit Donnerstag auf der Flucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war David S. bei einem begleiteten Ausgang in der Innenstadt von Brandenburg/Havel entwichen. Die unter anderen mit Hilfe eines Hubschraubers erfolglos durchgeführte Suche wurde am Freitag fortgesetzt. Zu den Gründen der Verurteilung des Mannes und seiner Unterbringung im Maßregelvollzug hatte die Polizei an das Gesundheitsministerium verwiesen. Dort hieß es. David S. habe 2014 bei einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE in der Nähe von Nauen (Havelland) eine Schreckschusspistole gezogen und um sich geschossen. Eine Unterbringung im Maßregelvollzug könne erfolgen, wenn Straftäter psychisch oder an einer Sucht erkrankt und als vermindert schuldfähig eingestuft sind. dpa/nd