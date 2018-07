Genf. Rund 750 000 syrische Binnenflüchtlinge sind laut den UN in den ersten sechs Monaten 2018 in ihre Heimat zurückgekehrt. Weitere 13 000 Flüchtlinge seien aus dem Ausland in das Bürgerkriegsland Syrien zurückgekommen, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag in Genf mit. Die UNHCR wolle mit der Regierung Syriens und dessen Verbündetem Russland über die Rückkehr weiterer Flüchtlinge beraten. Jede Rückkehr müsse freiwillig sein, sie müsse sicher und würdevoll organisiert werden. epd/nd