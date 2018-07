Kriegsverbrechen und Folter in Jemen-Konflikt begangen

Das erzkonservative Königreich ist ein wichtiger Waffenimporteur, doch zögern einige Staaten wegen des Kriegs gegen Jemen, ihm weiter Waffen zu verkaufen. Auch in Deutschland sorgen Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien immer wieder für Kontroversen. Riad geht seit März 2015 an der Spitze einer arabischen Militärkoalition mit großer Härte im Jemen vor. Das Land leidet seitdem der UNO zufolge unter der schlimmsten humanitären Katastrophe der Welt. AFP/nd

Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte im April bei einem Besuch in Spanien mit Madrid eine Vereinbarung zur Lieferung von Kriegsschiffen im Wert von rund zwei Millionen Euro geschlossen. Amnesty International und andere Menschenrechtsgruppen hatten den Rüstungsdeal scharf kritisiert, da die Korvetten von Saudi-Arabien im Krieg gegen die Huthi-Rebellen im Jemen eingesetzt werden könnten.

Riad. Saudi-Arabien will zusammen mit dem spanischen Rüstungskonzern Navantia fünf Kriegsschiffe bauen. Wie saudiarabische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, unterzeichnete der staatliche saudiarabische Rüstungskonzern Sami eine Vereinbarung mit Navantia zur Entwicklung und Herstellung von fünf Korvetten vom Typ Avante 2200. Beginn des Projekts soll demnach im Herbst sein; das letzte Schiff soll im Jahr 2022 ausgeliefert werden.

