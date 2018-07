Honduranische oppositionelle Linkspartei Libre kritisiert den Umgang der Generalstaatsanwaltschaft mit dem Korruptionsfall Pandora Foto: AFP/Orlando Sierra

Kann Luiz Antonio Guimarães Marrey das Ruder noch herumreißen? Der ehemalige Generalstaatsanwalt von São Paulo steht an der Spitze der internationalen Mission zur Bekämpfung der Straflosigkeit und Korruption in Honduras (MACCIH). Doch der Kampf gegen die Korruption scheint schon verloren, bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Im Februar dieses Jahres war der Peruaner Juan Jiménez Mayor, Guimarães Marreys Vorgänger, von seinem Posten als Chef der MACCIH zurückgetreten. Seitdem ist unklar, ob die Mission im Land überhaupt noch eine Zukunft hat. Jiménez Mayor hatte nach anhaltenden Differenzen mit seinem Vorgesetzten Luis Almagro, dem Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), hingeschmissen. Zuletzt hatte dieser die Arbeit der MACCIH sogar öffentlich kritisiert: In einem Brief an den honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández hatte Almagro das erfolglose Agieren der MACCIH in den vergangenen zwei Jahren bekl...