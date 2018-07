Feridun Zaimoglu will nicht fremd sein in der eigenen Haut. Für den Schriftsteller ist das Schreiben ein Mittel gegen Verunsicherung und täglichen Wahnsinn. Sein Stück »Siegfrieds Erben«, das er mit Günter Senkel verfasst hat, wurde gerade bei den Nibelungenfestspielen in Worms uraufgeführt. Der Mensch kommt dabei nicht gut weg. Warum Zaimoglu dennoch nicht resigniert und Senkel fast eine Polizeirazzia auslöst, lesen Sie auf den Seiten 18 und 19