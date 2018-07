Was soll das sein

Hamburg. Deutsche Autobauer sollen einem Bericht des »Spiegel« zufolge nicht nur bei Dieselfahrzeugen versucht haben, in gemeinsamer Absprache eine wirksame Abgasreinigung zu verhindern. Auch bei Benzinmotoren habe es offenbar über Jahre hinweg erfolgreiche Verabredungen gegeben, schärfere Abgas-Grenzwerte zu bekämpfen und den Einsatz von Partikelfiltern zu vermeiden, berichtete das Magazin am Freitag unter Berufung auf Untersuchungen der EU-Wettbewerbskommission.

Die EU-Kommission habe in von Daimler, BMW, Porsche, Audi und VW selbst zur Verfügung gestellten sowie in beschlagnahmten Unterlagen entsprechende Hinweise gefunden. Demnach sollen die für die Motoren verantwortlichen Konzernmanager bereits im Jahr 2009 entschieden haben, dass der Einsatz eines Partikelfilters beim Ottomotor »unbedingt« vermieden werden solle. Dies ergebe sich aus Protokollen der Managerarbeitskreise. Die Kommission in Brüssel prüfe nun, ob die Hersteller womöglich gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben. AFP/nd