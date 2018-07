Niemand tappt gern in eine Falle, den Bündnisfall der NATO zum Beispiel. Donald Trump warnte deshalb vor Montenegro; ein kleines Land voller für Trump unberechenbarer Menschen. »Sie können aggressiv werden, und Gratulation: Schon ist man im Dritten Weltkrieg.« Da kennt Trump noch nicht einmal den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Dort ging es am Freitag aggressiver zu als zur Rush Hour in Montenegro. »Zögern Sie nicht, mich anzuzeigen!« Mit diesem Satz provozierte Flüchtlingsminister Stamp von der FDP die Opposition zur nächsten Eskalationsstufe. Das war natürlich eine Falle. Jeder weiß, dass der Minister Gerichten nicht allzu viel Bedeutung beimisst. Sonst wäre Sami A. nicht abgeschoben worden. Vor Gericht würde Minister Stamp die Narben vorzeigen, die er in seinem politischen Leben erhalten hat. Das würde ihm die Ausweisung nach Tunesien ersparen, nicht aber die Rückholung von Sami A. Und Gratulation, schon hätte man einen ungewollten Bündnisfall. uka