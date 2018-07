Genügend qualifizierte Arbeitskräfte sind da, aber bei den Flächen für Firmenansiedlungen in Berlin wird es langsam eng. Deshalb wollten sich Land und Bezirke verstärkt Gewerbeimmobilien sichern, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner. So erstellten Wirtschafts- und Finanzverwaltung derzeit ein Konzept »für strategische Gewerbeimmobilienkäufe«. Wenn etwa nach dem Erbbaurecht ein Erwerb möglich ist oder Bundesimmobilien übernommen werden könnten, wolle man das tun, erläuterte Pop. Außerdem erwäge der Senat, die Management-Gesellschaft Wista des Technologiestandorts Adlershof damit zu beauftragen, künftig in ganz Berlin Grundstücke für Firmenansiedlungen zu finden, herzurichten und zu vermarkten. Zu den Überlegungen gehöre auch, immer dann, wenn ein Gewerbegebiet aufgegeben werde, dafür ein anderer Stelle ein neues auszuweisen. Nach Ansicht von Pop ist das »ausgezeichnete Fachkräfteangebot« aus dem In- und Ausland ein entscheidender Vorteil Berlins bei der Ansiedlung neuer Unternehmen. dpa/nd