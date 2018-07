Halberg-Guss-Beschäftigte demonstrieren in Frankfurt am Main. Foto: dpa/Arne Dedert

Das Schild am Rand der viel befahrenen Ausfallstraße in Leipzigs Westen wirkt unauffällig. Es erinnert an Aufsteller, die vor Bäckereien auf Angebote des Tages hinweisen: Sesamkringel oder Ochsenaugen. Bei der »Neue Halberg Guss«, die in grauen Hallen und einem himmelblauen Bürogebäude zwischen dem Saale-Leipzig-Kanal und dem Kleingartenverein »Kaninchenfarm« ihren Sitz hat, wird das »Angebot« an diesem Montag seit exakt 40 Tagen unverändert geblieben sein: »Dieser Betrieb«, informiert der Aufsteller, »wird bestreikt«.

Was in dem kurzen Satz so lapidar mitgeteilt wird, ist tatsächlich ein Ereignis, das Aufsehen erregen müsste wie ein mittelschweres Erdbeben in der Leipziger Tieflandsbucht. Die gut 600 Arbeiter der Gießerei führen einen Arbeitskampf, wie es ihn in Ostdeutschland lange nicht gegeben hat. Als sie sich Mitte Juni bei einer Urabstimmung mit 98,37 Prozent für den Ausstand entschieden hatten, war man noch geneigt, der IG...