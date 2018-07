Werder (Havel). Nach einer Havarie in einer Werft im brandenburgischen Werder (Potsdam-Mittelmark) soll ein durch die Stadt ausgesprochenes Badeverbot in der angrenzenden Havel auch am Wochenende bestehen bleiben. Das teilte die Stadt auf Nachfrage am Samstag mit. Auch vom Baden im Glindower See und im Schwielowsee wird abgeraten. Noch immer sei unklar, um welche Substanz es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit handelt. Vermutet wird ein teerhaltiges Holzschutzmittel. Dies müsse aber noch durch ein Labor untersucht werden, hieß es am Samstag. Am Montag wird mit Ergebnissen gerechnet. dpa/nd