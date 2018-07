Harry Palmer (Michael Caine, li.) ist der Anti-James-Bond. Statt bumsbetrunken in der Welt der Reichen und Schönen zu verkehren, sitzt der Geheimdienstler im verregneten London an seinem Schreibtisch. Als ein britischer Atomphysiker verschwindet wird er dennoch in einen Strudel von Täuschung und Verrat gezogen. Foto: imago/United Archives

Arte, 20.15 Uhr