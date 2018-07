Erst wurde Olympiasiegerin Ruth Jebet vom Leichtathletikweltverband wegen Dopingverdachts suspendiert, dann verlor die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin auch noch ihren Weltrekord über 3000 Meter Hindernis. Mehr als acht Sekunden schneller als Jebet vor zwei Jahren lief am Freitagabend die Kenianerin Beatrice Chepkoech beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo. Die 27-Jährige kam nach ihrem rasanten Sololauf nach 8:44,32 Minuten ins Ziel. »Ich wollte den Weltrekord. Von 8:44 habe ich aber nicht zu träumen gewagt«, sagte sie.

Hamburger Senkrechtstarter mit sächsischen Wurzeln: Ramon Klenz ist mit drei Titeln erfolgreichster Meisterschaftsschwimmer in Berlin

Robert Harting wird nach Platz drei bei den Meisterschaften wohl für die EM nominiert, sein Bruder Christoph siegte in Nürnberg. Beide sprechen über ihr »Nichtverhältnis«

