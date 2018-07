Berlin. Das Bundesinnenministerium will den deutschen Flughäfen einem Bericht zufolge Sicherheitskontrollen in Eigenregie erlauben. Ziel sei es, die Kontrollen zu beschleunigen und die Beamten zu entlasten, berichtet der »Focus«. Das Magazin schreibt unter Berufung auf Unionskreise über ein Eckpunktepapier, demzufolge die Flughäfen selbst und nicht mehr die Bundespolizei die Kontrollsysteme beschaffen, das Personal stellen und die Abläufe organisieren sollen. dpa/nd

