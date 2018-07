Niamey. Bei einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf einen Militärstützpunkt im Südosten des Niger hat die Armee nach Regierungsangaben zehn »Terroristen« getötet. Bei den Gefechten um den Stützpunkt in Baroua in der Region Diffa seien auch ein Soldat getötet und zwei weitere verletzt worden, gab das Verteidigungsministerium des Niger am Samstagabend in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung bekannt. Die Attacke der Dschihadistenmiliz, die sich bereits in der Nacht auf Freitag ereignet habe, sei abgewehrt worden, erklärte das Ministerium. AFP/nd