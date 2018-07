Freiberg. Der historische Schwurgerichtssaal im Amtsgericht Freiberg bleibt nach der laufenden Sanierung erhalten. Er sei als Kulturdenkmal gemäß des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes eingestuft, so der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, betonte ein Sprecher. Im Schwurgerichtssaal wurde am 30. Juni 1908 Grete Beier wegen Mordes zum Tode verurteilt. Die Tochter des Bürgermeisters von Brand - seit 1912 Brand-Erbisdorf - hatte ihren Verlobten durch Gift und Pistolenschüsse umgebracht. Auf dem Hof des damaligen Landgerichts ist das Urteil gegen die 22-Jährige am 23. Juli 1908 vollstreckt worden. Es war die letzte öffentliche Hinrichtung einer Frau in Sachsen. dpa/nd