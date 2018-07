Kabul. Eine Explosion hat die Rückkehr des afghanischen Vizepräsidenten Abdul Raschid Dostum nach mehr als einem Jahr in der Türkei überschattet. Nach seiner Ankunft am Sonntag wurde das Flughafengelände in Kabul von einer Detonation erschüttert. Laut dem Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Nadschib Danisch, wurden dabei am Flughafeneingang, wo sich Dostum-Anhänger versammelt hatten, etwa zehn Personen getötet.

Dostum hatte im Mai des Vorjahres das Land Richtung Türkei verlassen, angeblich für ärztliche Behandlungen. Manche Beobachter sahen die Reise aber als eine Flucht vor Ermittlungen. Die Generalstaatsanwaltschaft erhob im Juni 2017 Anklage wegen Entführungs-, Prügel- und Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn. dpa/nd