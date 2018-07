Washington. Der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump Steve Bannon will mit einer neuen Stiftung die Europawahlen im kommenden Jahr beeinflussen. Die Organisation mit dem Namen »Die Bewegung« werde ihren Hauptsitz in Brüssel haben und europäische Rechtspopulisten unterstützen, berichtete das US-Nachrichtenportal The Daily Beast am Wochenende unter Berufung auf Bannon. Der ultranationalistische Publizist will damit auch der eher liberalen Stiftung des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros den Kampf ansagen.

Konkret soll die geplante Organisation Rechtspopulisten in der EU, die nicht über einen großen Apparat verfügen, in Form von Umfragen, Analysen und Beratung unter die Arme greifen, wie es in dem Bericht heißt. Vor der Europawahl im Jahr 2019 werde sie zehn Mitarbeiter einstellen. Bannon rechnet bei der Wahl nach eigenen Worten mit einem Sieg der Rechtspopulisten: »Rechtsstehender populistischer Nationalismus wird geschehen. Er wird regieren.« AFP/nd