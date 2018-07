Streich heute jemandem über die Haare, ohne sie zu zählen. Freu dich an deiner Tageszeitung: wieder nichts Neues. Freu dich über Leute, die in Parteien eintreten, so stören sie nicht weiter das wünschenswerte Kulturniveau und geben ein Beispiel des idealen Strafvollzugs: Menschen, die sich selber wegsperren. Freu dich, dass Bayern Münchens Fußballer auch in dieser Saison Meister werden, und zwar: deutscher Meister - schöne Wortverbindung. Wie deutsche Heimat oder deutsche Küche oder deutsche Klassik. Auch das ist Freude: Klassik und Küche zusammenzudenken. Schiller und Schweinebraten.

Worüber könnte man sich noch an solch einem Tag freuen? Dass nach wie vor das Gespräch möglich bleibt - statt nur Kommunikation. Dass es einfach wunderschön ist: der warme Hinterkopf eines Säuglings. Schön auch, dass im gnadenlos effizienten Chin...