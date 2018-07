Mit einem stürmisch gefeierten »Jedermann« haben die diesjährigen Salzburger Festspiele begonnen. Besonders Tobias Moretti in der Titelrolle und Stefanie Reinsperger in der Rolle der »Buhlschaft« wurden mit Ovationen bedacht. Für die Wiederaufnahme hatte Regisseur Michael Sturminger seine betont zeitgemäße Version des »Spiels vom Sterben des reichen Mannes« noch einmal überarbeitet. dpa/nd

Schlagerpop mit bemühter Bedeutung: Die Leipziger Band Karussell würde heute gut in eine Carmen-Nebel-Show passen

Wolfgang Amadeus Mozarts »Così fan tutte« an der Kammeroper Schloss Rheinsberg

Seit Jahren kämpft Volker Schröder für einen Feiertag am 18. März - nicht nur in Berlin, sondern bundesweit

